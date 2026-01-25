Sabalenka vince contro Mboko al Australian Open

Aryna Sabalenka è una tennista bielorussa. Un anno fa, le sue possibilità di vincere un terzo titolo consecutivo a Melbourne Park sembravano buone grazie al suo status e alla sua forza sulle superfici veloci. Tuttavia, le sue prestazioni in campo non davano molta fiducia. Alla fine, non riuscì a vincere l’Australian Open a causa della sua altalena di rendimento in finale.

Ora Sabalenka è di nuovo al primo posto nel mondo. I suoi dati sul cemento sono eccezionali e le sue vittorie e piazzamenti in Australia e a New York sono di grande valore. Probabilmente, rispetto al 2025, fa valere maggiormente la sua superiore cilindrata rispetto a quasi tutte le altre giocatrici. Eppure, nelle ultime due uscite, sono riapparsi per la prima volta in stagione i “soliti” momenti di incertezza.

Sabalenka ha vinto contro Victoria Mboko con un punteggio di 6-1 7-6(1). Mboko era forse la prima vera rivale del suo torneo finora, ma ha pagato caro la sua inesperienza e la sua condizione fisica non eccezionale. Sabalenka ha iniziato in modo formidabile, con colpi che viaggiavano e punti importanti quasi sempre vinti. Mboko ha trovato efficacia solo con movimenti ridotti verso la palla e un colpo in lungolinea, ma ha finito per cedere a causa della sua inesperienza e della sua condizione fisica non eccezionale.

Sabalenka affronterà Iva Jovic nei quarti di finale. La statunitense ha fatto meglio al quarto turno, dove ha vinto contro Yulia Putintseva con un punteggio di 6-0 6-1. Putintseva era completamente dismessa e persa nei suoi pensieri, e Jovic ha fatto valere la grande solidità ed efficacia del proprio gioco contro una rivale confusa e negativa.