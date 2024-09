Sabalenka e Pegula in finale agli US Open di singolare femminile

Aryna Sabalenka e Joanna Pegula si sfideranno nella finale del singolare femminile agli US Open 2024. La bielorussa Sabalenka, attualmente testa di serie numero 2, ha raggiunto la finale dopo una vittoria convincente in semifinale contro la statunitense Emma Navarro, testa di serie numero 13. Il match si è concluso con un punteggio di 6-3, 7-6 (7-2) in un’ora e trenta minuti di gioco. Sabalenka è una giocatrice di grande esperienza, avendo già conquistato due titoli dell’Australian Open, e torna nella finale degli US Open per il secondo anno consecutivo.

Dall’altra parte, Joanna Pegula, testa di serie numero 6, ha superato la ceca Karolina Muchova con un punteggio di 1-6, 6-4, 6-2, in un incontro che ha richiesto 2 ore e 12 minuti. Questa finale rappresenta un traguardo importante per Pegula, in quanto è la sua prima finale in un torneo del Grande Slam. La partita si svolgerà domani, sabato 7 settembre, alle 16 ora di New York (22 in Italia), e attirerà sicuramente l’attenzione degli appassionati di tennis di tutto il mondo.

Sabalenka, che ha già dimostrato le sue abilità vincendo tornei di altissimo livello, cercherà di aggiungere il titolo degli US Open al suo palmarès, mentre Pegula, che sta emergendo come una delle stelle del tennis femminile, avrà l’opportunità di scrivere una nuova pagina della sua carriera. La finale si preannuncia incerta e avvincente, con entrambe le giocatrici pronte a dare il massimo per conquistare il prestigioso trofeo. Gli appassionati non vedono l’ora di assistere a questo scontro che potrebbe rivelarsi decisivo per le carriere di entrambe le tenniste, in un contesto di grande tradizione come quello degli US Open.