Sabaf, risultati 2022 in contrazione: pesa frenata secondo semestre

– Il Gruppo Sabaf ha chiuso l’esercizio 2022 con un utile netto di 15,2 milioni di euro 6% delle vendite rispetto ai 23,9 milioni di euro del 2021.

I ricavi pari a 253,1 milioni di euro, sono in calo del 3,9% -4,9% a pari perimetro di consolidamento rispetto ai 263,3 milioni di euro conseguiti nel 2021, anno che ha rappresentato il record storico aziendale. Il mercato degli elettrodomestici ha mantenuto un andamento positivo nel primo semestre del 2022 ma ha poi registrato, nella seconda parte dell’anno, una decisa flessione, accentuata dalla forte riduzione degli stock dei clienti.

L’EBITDA è stato di 40,1 milioni di euro pari al 15,8% del fatturato, in flessione del 25,9% rispetto ai 54,1 milioni di euro del 2021 20,6% del fatturato e l’EBIT si è attestato a 21,9 milioni di euro pari all’8,6% del fatturato rispetto ai 37,5 milioni di euro del 2021.

Nel 2022 il free cash flow generato dal Gruppo Sabaf è stato positivo per 3,4 milioni di euro negativo per 0,5 milioni di euro nel 2021. Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha pagato dividendi per 6,7 milioni di euro ed effettuato acquisti di azioni proprie per 1,9 milioni di euro. Al 31 dicembre 2022 l’indebitamento finanziario netto, inclusivo dell’acquisizione di P.G.A., è di 84,4 milioni di euro 67,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021 e 94,8 milioni di euro al 30 giugno 2022. A