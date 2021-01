Costruirsi da soli un pc? Ormai è anche un’operazione relativamente semplice. Questa rubrica è troppo breve per scendere nei dettagli, ma in linea generale la cosa da tenere a mente è il bilanciamento fra caratteristiche e prezzi dei diversi componenti, a meno che non siate fra quei pochi fortunati che non hanno limiti di spesa.

Per esempio, per navigare sul web, per la scrittura, lo streaming e i videogame non serve un processore di altissimo livello, ne basta uno di fascia medio-alta con almeno 16 Gb di memoria e un’ottima scheda video. Al contrario, quando si devono elaborare video, foto e animazioni, diventa quasi obbligatorio orientarsi verso modelli come l’i9 della generazione 10000 di Intel. La generazione (8000, 9000, 10000 per Intel e 3000, 4000, 5000 per Amd) è quasi più importante della versione (i3, i5, i7, i9 da una parte e Ryzen 3, 5, 7, 9 dall’altra): la prima indica l’età, la seconda la fascia.

I più costosi sono quelli appena usciti, che hanno le caratteristiche più elevate, come appunto un i9 10850 o il Ryzen 9 5900, che ha prezzi anche maggiori ed è oggi il più veloce in assoluto. Se abbinati ai giusti componenti, dalla scheda madre alle memorie fino alla scheda video e ai dischi Ssd PCIe, diventano il cuore di un computer che non farà mai una piega in nessuna circostanza e sarò dotato di una velocità fulminante anche solo quando si navigherà nella rete. Bisogna però sborsare parecchi soldi e per la maggior parte delle persone un i7 o un Ryzen 7 di una o due generazioni passate, con una buona scheda, come la Nvidia GeForce 3070, sono più che sufficienti. Si difendono ancora bene e offrono il miglior rapporto fra prestazioni e prezzo, spesso, rispetto alle ultime versioni, meno della metà.