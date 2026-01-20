Rybakina vince all’Australian Open

Elena Rybakina ha superato senza problemi Kaja Juvan nel primo turno dell’Australian Open, vincendo con un punteggio di 6-4, 6-3. La giocatrice kazaka ha mostrato un controllo totale sulla partita, confermando il suo alto livello di gioco.

Rybakina sembra aver ritrovato il livello di gioco che l’ha resa una delle giocatrici più temute del circuito. Il suo stile di gioco, caratterizzato da colpi piatti e precisi, ha causato problemi alla sua avversaria sul campo australiano. Questa vittoria fa parte di una serie di 11 vittorie in 12 partite alla fine della stagione precedente, con 7 vittorie contro giocatrici del top 10. Ciò conferma che Rybakina arriva a Melbourne con un serio obiettivo di vittoria del titolo.

Al secondo turno, Rybakina affronterà Varvara Gracheva con l’obiettivo di continuare il suo momento positivo. Nel frattempo, João Fonseca ha avuto un debutto difficile a Melbourne, perdendo in quattro set contro Eliot Spizzirri. Il giovane giocatore brasiliano, reduce da problemi fisici, non è sembrato in forma, con un servizio e un dritto meno potenti del solito.

Si tratta della sua prima sconfitta al primo turno di un Grande Slam, dopo aver vinto le prime quattro partite in questa fase. Fonseca era stato costretto a ritirarsi dai tornei di Brisbane e Adelaide a causa di problemi alla schiena e sembrava ancora troppo compromesso fisicamente per competere ad alto livello. Dall’altra parte, Eliot Spizzirri ha colto l’occasione e si è qualificato per il secondo turno, dove affronterà Nardi o Wu.