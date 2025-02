Ryanair taglia rotte da Roma e Italia verso l’Europa nel 2025: atteso un aumento dei prezzi

Ryanair ha annunciato tagli significativi alle rotte europee nel 2025, compresi voli da Roma, a causa dell’aumento delle tasse imposto dall’Unione Europea. Le cancellazioni riguarderanno anche altri Paesi, come Germania, Spagna, Danimarca e Francia, con modifiche a partire da aprile all’aeroporto di Fiumicino. Il CEO Michael O’Leary ha definito l’aumento della tassa sui passeggeri economici come “folle”.

Questo cambiamento era prevedibile, poiché la compagnia low cost aveva già espresso il proprio disappunto verso tali misure. La situazione ha costretto Ryanair a ridurre i propri voli, creando disagi per i viaggiatori dipendenti da questi collegamenti. O’Leary ha cercato di avviare un dialogo con i governi già da gennaio, ma senza esiti positivi. La decisione di eliminare alcune rotte è vista come necessaria per ridurre i costi operativi.

Oltre all’Italia, i tagli interesseranno principalmente la Spagna, con una riduzione del traffico del 18% che equivale a circa 800mila posti in meno su 12 rotte. Le cancellazioni includeranno tratte per Jerez e Valladolid, mentre la base di Santiago chiuderà. Anche la Danimarca verrà colpita con l’eliminazione di collegamenti per Aalborg e la chiusura della base di Billund. In Germania, i voli diminuiranno del 12%, con almeno 22 rotte cancellate e un forte calo dei servizi all’aeroporto di Amburgo. La Francia, infine, subirà una riduzione simile. Per l’Italia, a partire da aprile, verranno introdotte nuove tariffe e uno dei vettori di Ryanair verrà eliminato.