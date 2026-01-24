Ryanair rafforza Milano

L’Italia continua a essere uno dei mercati chiave per Ryanair, ma il piano per l’estate 2026 presenta una situazione mista. Milano rappresenta il centro della crescita estiva, con l’apertura di sette nuove rotte che ampliano ulteriormente la rete della compagnia. Tra le novità più interessanti ci sono Lemnos, Plovdiv, Varsavia, Edimburgo, Tirana, Pescara e Rabat. Queste nuove destinazioni offrono un mix di opzioni per i viaggiatori, dalle isole greche meno conosciute alle città storiche dell’Est Europa, dai grandi classici del turismo urbano alle nuove aperture verso il Nord Africa.

Tuttavia, Roma resta ferma, senza nuove rotte e crescita zero. Secondo Ryanair, le ragioni sono legate ai limiti ai voli su Ciampino, all’aumento delle tariffe aeroportuali e all’addizionale municipale, che rendono meno conveniente investire sulla Capitale. Ciò porta a una strategia a due velocità, con Milano che diventa il motore della crescita estiva e Roma che subisce una sorta di “stallo” operativo. Ryanair utilizza il proprio peso sul mercato come leva negoziale per orientare scelte aeroportuali e politiche secondo i propri desiderata, cercando di ottenere condizioni operative più favorevoli. La compagnia irlandese non abbandona la Capitale, ma alza la voce e negozia, lasciando la porta socchiusa in attesa di un contesto più favorevole ai suoi piani.