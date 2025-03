Ryanair Prime: Scopri il Nuovo Programma di Sconti per Passeggeri e i Suoi Costi

Ryanair ha introdotto il servizio Prime, un programma di abbonamento che offre sconti significativi per i frequent flyer. Il costo del programma è di 79 euro all’anno e consente agli abbonati che volano 12 volte di risparmiare fino a 420 euro, superando quindi di oltre cinque volte il costo dell’abbonamento. Gli iscritti, anche se volano solo tre volte l’anno, possono comunque risparmiare 105 euro.

Ryanair Prime è limitato a 250.000 abbonati e l’iscrizione avviene secondo l’ordine di registrazione sul sito ufficiale della compagnia. I vantaggi offerti includono posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio inclusa e l’accesso esclusivo a 12 offerte speciali all’anno, una per ogni mese. Il servizio è rivolto a viaggiatori abituali che desiderano volare più frequentemente senza oneri eccessivi.

Il rinnovo dell’abbonamento avviene automaticamente ogni 12 mesi, a meno che il membro non decida di disattivare il rinnovo prima della scadenza. È necessario essere residenti in determinati paesi europei, inclusa l’Italia, e avere un account myRyanair. Tuttavia, i cittadini europei sopra i 70 anni non possono beneficiare della copertura medica, mentre residenti di paesi come Svizzera, Turchia e Israele non possono iscriversi.

Dara Brady, Ceo di Ryanair, ha dichiarato che il servizio è ideale per chi viaggia spesso e desidera contenere i costi. Con queste novità, Ryanair mira ad attrarre maggiormente i viaggiatori europei, offrendo servizi personalizzati e vantaggi economici.