Ryanair, ecco le 10 nuove rotte dall’aeroporto di Bologna

La celebre compagnia irlandese low cost rilancia sull’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, annunciando tre nuove rotte nazionali e sette internazionali. Ma la vera novità è la tratta Bologna-Olbia, disponibile a partire dal 2 aprile prossimo.

Ryanair punta sul turismo in Italia. Dopo il ripristino del volo diretto Palermo-New-York e della tratta Milano Malpensa-Tokyo, qualche giorno fa è stata la volta dello scalo di Trieste. La compagnia aerea irlandese, infatti, ha annunciato cinque nuove rotte dal Trieste Arport: quattro internazionali e una italiana, il volo diretto Trieste-Brindisi.

Ecco tutte le novità sui nuovi voli diretti- targati Ryanair- in partenza dall’aeroporto di Bologna.

Ryanair Bologna-Olbia: ecco quando partirà il primo volo diretto verso la Sardegna

Immaginate di avere finalmente l’opportunità di visitare i borghi marinari più belli della Sardegna con un volo diretto, della durata di poco più di un’ora. O, quest’estate, di raggiungere le spiagge più belle dell’isola senza stress. Godendovi l’esperienza di un viaggio aereo low-cost dall’Emilia Romagna fino al nord dell’isola sarda.

Dal 2 aprile prossimo, grazie al volo diretto Ryanair Bologna-Olbia sarà possibile. Le operazioni a Olbia, stando alle dichiarazioni ufficiale della nota compagnia aerea, avranno inizio proprio questa estate. E comprenderanno dieci nuove rotte di cui- come vi abbiamo anticipato in apertura- sette internazionali e tre nazionali.

I voli internazionali in partenza nei prossimi mesi dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna saranno diretti verso Dublino, Londra Stansted, Parigi, Bruxelles, Copenaghen, Cracovia e Vienna. Con oltre 60 viaggi settimanali garantiti. Le tre rotte nazionali, invece, includono gli scali di Milano Malpensa, Bergamo e Trieste.

Sviluppare la connettività aerea e il turismo: gli obiettivi della compagnia

La compagnia aerea irlandese vira verso gli scali italiani. Dopo gli investimenti di Ryanair per sviluppare la connettività ad Alghero– con oltre 170 voli settimanali e 23 rotte, inclusa quella per Francoforte– e per implementare i voli diretti dall’aeroporto di Bologna, arriva un nuovo annuncio.

A partire dal 25 aprile prossimo saranno attive 8 nuove rotte Ryanair dall’aeroporto di Reggio Calabria. E il primo aereo in assoluto decollerà, alle ore 6.15 del prossimo 25 aprile, proprio in direzione di Bologna. Lo scalo aeroportuale Marconi conferma così il proprio 7° posto, per numero di passeggeri, nella classifica recentemente elaborata da Assaeroporti.

Vi segnaliamo che, per celebrare e promuovere le nuove rotte, la compagnia low-cost irlandese lancerà una serie di promozioni con tariffe a partire da 24,99 euro. Potrete così acquistare i vostri biglietti aerei tramite app o consultando il sito ufficiale Ryanair.