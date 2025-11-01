17.7 C
Roma
sabato – 1 Novembre 2025
Gossip

Ryan Murphy sorprende l’Italia con All’s Fair su Disney+

Da stranotizie
Ryan Murphy sorprende l’Italia con All’s Fair su Disney+

Debutta il 4 novembre su Disney+ “All’s Fair”, il nuovo legal drama di Ryan Murphy, che già ha impressionato il pubblico con serie come “American Horror Story” e “Glee”. Questa volta, il creatore presenta una storia interamente al femminile, incentrata su un gruppo di avvocate divorziste che decidono di lasciare un affermato studio legale dominato da uomini per avviare un proprio progetto.

Le protagoniste, audaci e brillanti, si trovano a gestire casi di divorzio complessi, scandali e rivalità personali, in un contesto in cui il confine tra etica e ambizione è sottile. In un mondo in cui amore e denaro rappresentano un grande potere, queste donne riscrivono le regole del gioco.

Il cast è stellare e comprende Kim Kardashian, che torna da protagonista dopo “American Horror Story: Delicate”, insieme a Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor e Glenn Close. Matthew Noszka arricchisce il cast con un ruolo che promette di attirare l’attenzione.

La serie è il frutto di una collaborazione tra 20th Television e Ryan Murphy Television, con un team creativo d’eccezione per la sceneggiatura e la regia. “All’s Fair” rappresenta un cambiamento significativo per Disney+ in Italia, poiché segna l’ingresso del marchio Hulu sulla piattaforma. Da novembre, tutti i contenuti destinati a un pubblico adulto saranno riuniti nella nuova sezione “Hulu su Disney+”, dando il via a una nuova era per il servizio di streaming.

Con dialoghi incisivi e un’identità visiva elegante, “All’s Fair” si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione, raccontando storie di donne forti e imperfette, pronte a difendere la giustizia nonostante le proprie vulnerabilità.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Maduro chiede aiuto a Russia e Cina per affrontare USA
Articolo successivo
Proteste a Novi Sad: studenti contro Vučić nel giorno del lutto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.