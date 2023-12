Ryan Gosling reinventa una canzone natalizia dedicata a Barbie

Dopo il successo con il film “Barbie” nei panni di Ken, Ryan Gosling si lancia in un nuovo progetto musicale.

Da attore a cantante? A quanto pare, è proprio così per Ryan Gosling che – dopo aver riscosso grande successo con Margot Robbie in tutti i cinema – ha prestato la sua voce per un personale progetto musicale.

Il regalo musicale di Ryan Gosling per i fan di “Barbie”

Il nuovo Ken dei giorni nostri, Ryan Gosling, ha pubblicato un EP con tre nuove versioni della canzone “I’m Just Ken”, originariamente presentata nel film “Barbie” di Greta Gerwig, che ha riscosso grande successo durante l’estate.

Il progetto, intitolato “Ken: The Ep”, include una versione acustica “In My Feelings Acoustic”, un remix dance “Purple Disco Machine Remix” e una versione natalizia “Merry Kristmas Barbie”. Quest’ultima è accompagnata da un video musicale ufficiale che mostra Gosling cantare in studio insieme ai parolieri e produttori Mark Ronson e Andrew Wyatt.

E’ stato proprio Ronson a condividere su Instagram il suo entusiasmo per il progetto: “L’ho mandata a Gosling soltanto una settimana fa. Lui ha registrato di nuovo la parte cantata, ed eccoci qua, una settimana dopo, con una canzone che amiamo, anche se tra cinque giorni nessuno vorrà più sentire canzoni natalizie. Ma a volte bisogna farlo per divertirsi (e anche un po’ per Barbie). Buone feste, speriamo che vi piaccia!“.

“I’m Just Ken”, un successo annunciato

Il brano originale “I’m Just Ken”, la power ballad in stile anni ’80 del film, ha ottenuto una nomination ai Golden Globes nella categoria di migliore canzone originale e si candida anche per i Grammy Awards 2024.

Il film “Barbie” quest’anno si è aggiudicata l’approvazione del pubblico, superando 1,4 miliardi di dollari di incasso globale, diventando il maggiore successo del 2023 e il maggior incasso di sempre per la Warner Bros. Pictures.