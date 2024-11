RYAN ADAMS live a Milano per il 25° anniversario di Heartbreaker

Ryan Adams celebra il 25° anniversario del suo album di debutto, Heartbreaker, con un tour mondiale che farà tappa in Italia il 24 marzo 2025 al Teatro Dal Verme di Milano. Con oltre trent’anni di carriera, Adams è considerato uno dei cantautori più talentuosi del rock, avendo ricevuto sette candidature ai Grammy Awards e collaborato con artisti di alto profilo come gli Oasis e Phil Lesh dei Grateful Dead. Heartbreaker, rilasciato nel 2000, ha marcato il suo stile inconfondibile e comprende alcune delle sue canzoni più celebri, tra cui “Oh My Sweet Carolina,” “Come Pick Me Up,” e “To Be Young (Is to Be Sad, Is to Be High).”

Durante il tour, Adams si esibirà in un set acustico, proponendo brani dall’album Heartbreaker e pezzi significativi della sua vasta discografia. Questo concerto rappresenta un’occasione unica per un’esperienza intima, omaggiando un’opera che simboleggia autenticità e profondità nel rock cantautorale.

Per informazioni sui biglietti e dettagli, l’evento è programmato per lunedì 24 marzo 2025 presso il Teatro Dal Verme di Milano. Gli interessati possono visitare il sito ufficiale di Ryan Adams e i suoi profili sui social media per ulteriori aggiornamenti e per acquistare i biglietti.