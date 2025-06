RX 9060 XT: 4K Gaming, Ray Tracing e FSR 4 Testati

Can the RX 9060 XT handle 4K gaming? [Ray Tracing & FSR 4 tested]

L’AMD Radeon RX 9060 XT con 16 GB di RAM offre un’ottima prestazione in abbinamento a un monitor 4K per i giochi più recenti. La scheda grafica è progettata per gestire risoluzioni elevate, garantendo un’esperienza di gioco fluida e dettagliata. I test dimostrano che riesce a mantenere buoni frame rate anche nei titoli più impegnativi, sfruttando le tecnologie di ottimizzazione grafiche per migliorare ulteriormente la qualità visiva. In sintesi, rappresenta una scelta solida per chi desidera giocare in alta risoluzione senza compromettere le prestazioni.



