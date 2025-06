Rutte sulla Difesa: Merito di Trump il 5% del PIL NATO

La questione delle spese di difesa tra i membri della NATO continua a essere un tema centrale nel dibattito politico internazionale. Recentemente, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sottolineato l’importanza dell’amministrazione Trump nel riorganizzare il finanziamento della difesa tra gli alleati.

Durante una conferenza stampa tenuta all’Aia, Rutte ha dichiarato che senza l’influenza di Trump, le spese per la difesa non sarebbero state portate a un livello pari al 5% del PIL. Secondo Rutte, l’impatto di Trump è stato evidente dal 2016, quando ha incoraggiato i paesi europei e il Canada ad aumentare i loro contributi. Questo ha portato a un incremento complessivo della spesa per la difesa di 1.000 miliardi di dollari.

Il segretario generale ha anche evidenziato che, nella fase successiva, che è iniziata all’inizio del 2023, i paesi che non avevano ancora rispettato l’obiettivo del 2% del PIL si sono ora impegnati a farlo, ciò che era stato stabilito nel summit del 2014 a Galles. Rutte ha menzionato che sette paesi erano precedentemente in ritardo rispetto a tale obiettivo, ma quest’anno tutti, inclusi Canada, Italia e Belgio, hanno confermato di voler raggiungerlo.

In conclusione, Rutte ha affermato che le nuove misure porteranno a un allineamento delle spese di difesa tra Europa, Canada e Stati Uniti, affermando che questo non comporterà oneri aggiuntivi per i contribuenti americani, ma richiederà un maggiore impegno da parte dei paesi europei e canadesi.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.repubblica.it