Ruta smaschera una gieffina: “Mi ha teso una trappola, ha mentito”

Nei giorni scorsi, Maria Teresa Ruta ha discusso con Zeudi Di Palma dell’affinità tra il flirt di Miss Italia, Helena Prestes, e quello tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò nel GF Vip 5. Zeudi, sorpresa da queste rivelazioni, ha espresso dubbi sulla sincerità di Helena. In seguito, ha raccontato a Chiara Cainelli di essere sconvolta dalla notizia. Tuttavia, Maria Teresa ha svelato che Zeudi era già a conoscenza della situazione e l’ha accusata di averle teso una trappola.

Successivamente, Maria Teresa ha confidato a Iago Garcia che Zeudi le aveva mentito, affermando di non sapere nulla riguardo a Dayane e Rosalinda. Ha scoperto che Alfonso le aveva già raccontato tutto e che Zeudi sembrava indagare con lei per raccogliere informazioni. Maria Teresa si è sentita delusa e manipolata, affermando che Zeudi avesse già confabulato con Alfonso riguardo al bacio tra Dayane e Adua. Ha dichiarato di essere stata usata come informatrice durante la conversazione, pensando che le domande di Zeudi fossero innocue.

In questa situazione, Maria Teresa ha concluso che Zeudi, invece di formarsi un’opinione su Helena, dovrebbe riflettere di più su se stessa. Il suo commento finale sottolinea un senso di vulnerabilità ma anche una determinazione a non farsi ingannare da giochi meschini.