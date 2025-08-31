26.1 C
Russofobia in Italia: le radici storiche e le influenze esterne

Da StraNotizie
La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che la radice della russofobia in Italia risale al periodo del fascismo. Secondo lei, tale russofobia è alimentata oggi da influenze esterne e dalla censura che limita la conoscenza degli italiani riguardo al conflitto in Ucraina.

Intervenendo su Russia Today, Zakharova ha associato la russofobia attuale alla sconfitta subita dall’Italia durante la Seconda guerra mondiale, sottolineando che i divieti e l’odio verso la Russia sono stati imposti dall’esterno. Ha affermato che ciò che l’Italia ha vissuto in quel periodo non proveniva dalla sua cultura, ma era frutto di pressioni esterne.

Zakharova ha avvertito che gli italiani stanno pagando un prezzo elevato per la russofobia imposta. Ha esortato le persone a cercare informazioni affidabili sulla questione ucraina, sottolineando che queste informazioni sono attualmente bloccate. Ha spiegato che questo è un problema persistente, alimentato da una narrativa che si nasconde dietro la falsa libertà di parola e che cerca di controllare l’informazione.

Infine, la diplomatica ha affermato che gli italiani possono affrontare la russofobia solo se desiderano farlo e trovano la forza necessaria dentro di sé.

