Russia Ucraina: Zakharova denuncia strategia di falsità e provocazioni

Nel conflitto russo-ucraino, un nuovo episodio ha riportato il conflitto sul terreno della provocazione. Secondo quanto denunciato da Mosca, le forze di Kiev avrebbero lanciato un attacco massiccio con droni contro la residenza del presidente russo Vladimir Putin nella regione di Novgorod.

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha parlato di “un attacco terroristico condotto con 91 droni a lungo raggio”. L’azione non ha causato vittime né danni materiali, ma viene considerata dal Cremlino un segnale politico gravissimo, soprattutto per il momento in cui è avvenuta, alla vigilia di un possibile accordo dopo settimane di contatti diplomatici mediati dagli Stati Uniti.

Secondo Lavrov, “la Russia non intende ritirarsi dal processo negoziale con Washington, ma rivedrà inevitabilmente il proprio approccio”. Il consigliere presidenziale Yuri Ushakov ha spiegato come l’episodio obblighi la Russia a riconsiderare le proprie posizioni, sottolineando l’incompatibilità tra azioni di questo tipo e un negoziato credibile.

Il tempismo dell’attacco è un elemento centrale nella narrazione russa, essendo avvenuto subito dopo i contatti ad alto livello facilitati da Donald Trump, che solo 24 ore prima aveva parlato di un accordo tra Russia e Ucraina “molto vicino”. Lo stesso Trump ha confermato di aver appreso la notizia direttamente da Putin, esprimendo irritazione per l’accaduto.

La reazione di Kiev è stata una smentita immediata, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha definito l’episodio “una tipica menzogna russa”, sostenendo che l’Ucraina non intraprenderebbe azioni in grado di compromettere la diplomazia. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha respinto con durezza le accuse di Zelensky, ribadendo che “le parole di Lavrov sono la verità e per questi crimini il regime di Kiev risponderà”.