La Russia ha proposto ai prigionieri di guerra ucraini di unirsi alle forze russe per “occupare insieme l’Europa”. Nel frattempo, l’Ucraina ha fornito a Mosca una lista di mille soldati per uno scambio di prigionieri. Molti di questi soldati hanno trascorso oltre tre anni in detenzione in Russia, dove hanno denunciato torture e maltrattamenti.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com