La Russia introduce nuove misure che rafforzano il controllo e aumentano il prelievo fiscale, con un impatto diretto sui costi per famiglie e aziende. Tra le principali novità ci sono la coscrizione obbligatoria attiva tutto l’anno e la sorveglianza tramite intelligenza artificiale, che entrano in vigore nel 2026. Queste misure rappresentano un ulteriore giro di vite da parte del Cremlino, che estende il proprio controllo sulla vita quotidiana dei cittadini. La coscrizione obbligatoria rappresenta un cambiamento significativo, poiché impone un impegno continuativo per i cittadini. La sorveglianza tramite intelligenza artificiale rappresenta un nuovo livello di monitoraggio, che potrebbe avere ripercussioni sulla privacy e sulla libertà individuale. Queste novità sono destinate ad avere un impatto diretto sui costi per le famiglie e le aziende, che dovranno adattarsi alle nuove regole e alle nuove spese. Il Cremlino continua a rafforzare il proprio controllo sulla società russa, introducendo misure sempre più stringenti che influenzano la vita quotidiana dei cittadini.