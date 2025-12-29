5 C
Roma
lunedì – 29 Dicembre 2025
Attualità

Russia: Lavrov avverte l’Occidente

Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha ribadito la posizione di Mosca e le accuse contro gli europei in un’intervista di fine anno rilasciata all’agenzia Tass. Lavrov ha affermato che non bisogna avere paura che la Russia attacchi qualcuno, ma se qualcuno decidesse di attaccarla, la risposta sarebbe distruttiva. Ha inoltre accusato l’Europa e l’Unione europea di essere il principale ostacolo sulla via della pace e di nascondere piani per la preparazione di una guerra con la Russia.

Per quanto riguarda l’Ucraina, Lavrov ha negato che la Russia abbia attaccato il paese e ha ribadito che il conflitto è stato provocato dagli avvenimenti a Kiev del febbraio 2014. Ha inoltre affermato che gli scandali di corruzione in Ucraina non impediscono di continuare a utilizzare il regime di Kiev come ariete militare contro la Russia.

La crisi economica in Russia avanza e la recessione è stata evitata quest’anno per poco. Dal 2 gennaio, l’IVA verrà alzata al 22% con ripercussioni sul già alto tasso d’inflazione. La compagnia energetica Gazprom e la società petrolifera Rosneft sono in difficoltà economiche e le Ferrovie russe hanno 50 miliardi di dollari di debiti.

È stato inoltre presentato un piano di riforma economica e politica, noto come “Piano Kozak”, che prevede l’amnistia per i reati non violenti, la riforma della giustizia e della polizia, e la creazione di un’organizzazione simile all’Unione europea nello spazio euro-asiatico. Il piano è stato elaborato da un gruppo di imprenditori russi e ha lo scopo di risollevare l’economia del paese e migliorare la situazione politica.

