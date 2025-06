Dopo il recente attacco su Kiev, cresce l’allerta nell’Unione Europea riguardo alle intenzioni della Russia, che non sembrano limitarsi all’Ucraina. Il segretario della NATO ha sottolineato che Mosca potrebbe pianificare attacchi a Paesi alleati nel prossimo quinquennio, accrescendo le preoccupazioni per la sicurezza in Europa.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com