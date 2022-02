Dopo un iniziale resistenza, l’EBU ha deciso di accontentare le richieste dell’Ucraina e dei fan: la Russia è esclusa dall’Eurovision.

Alla fine, anche l’EBU ha scelto di agire con forza contro la Russia dopo l’attacco perpetrato da Putin ai danni dell’Ucraina. La guerra non trova posto in uno spettacolo come la kermesse continentale, e così gli organizzatori hanno scelto di escludere ufficialmente la Russia dall’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest. Lo ha annunciato la stessa organizzazione tramite un comunicato diffuso sui propri account ufficiali. In un primo momento la stessa EBU aveva confermato la presenza degli artisti russi nonostante le richieste dell’Ucraina, salvo cambiare idea alla luce degli ultimi drammatici avvenimenti.