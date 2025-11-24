Nell’ambito del conflitto tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno rilasciato una dichiarazione congiunta a proposito dei colloqui di Ginevra, definiti “costruttivi, mirati, rispettosi” e “altamente produttivi”.

Nella nota è stato scritto come le posizioni stanno andando a collimare, rimarcando come un accordo non potrà non tenere conto della sovranità dell’Ucraina e dovrà costruire le condizioni per “una pace sostenibile e giusta”.

La nota ha evidenziato anche come la delegazione ucraina abbia espresso gratitudine per il ruolo svolto dagli Usa e del suo Presidente, impegnati personalmente per far giungere alla fine il conflitto tra Russia e lo Stato ucraino e “alla perdita di vite umane”.

Il lavoro congiunto proseguirà anche nei prossimi giorni, mantenendo un rapporto stretto con i partner europei aggiornandoli su eventuali progressi.

Tuttavia, Stati Uniti e Ucraina hanno ribadito che le “decisioni definitive” spettano ai rispettivi Presidenti.