La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato la convocazione dell’ambasciatore russo in Italia dopo un attacco verbale al presidente Sergio Mattarella. Zakharova ha difeso le dichiarazioni russe, affermando che gli italiani hanno solo aumentato l’attenzione sui loro problemi. Ha criticato le parole di Mattarella riguardo alla minaccia nucleare russa, sottolineando che la Federazione Russa sostiene una pericolosa narrativa nucleare e ha richiamato l’attenzione sulla presunta ingiustizia delle sue affermazioni, paragonando nel contempo la Russia alla Germania nazista.

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha denunciato le affermazioni di Zakharova, difendendo Mattarella come un simbolo di pace e unità nazionale. Questa è stata la terza volta che Zakharova ha attaccato il presidente; la prima era avvenuta il 14 febbraio, seguita da un’altra il 17 febbraio, in cui ha avvertito che le dichiarazioni di Mattarella non sarebbero rimaste senza conseguenze. Zakharova ha definito “blasfeme” le affermazioni di Mattarella, che ha richiamato la storia, sottolineando la sofferenza di milioni di sovietici.

In un episodio emotivo, Zakharova ha ricevuto una petizione con 10.000 firme di italiani contrari al pensiero di Mattarella, riferendosi a eventi del passato e ai sacrifici subiti durante la Seconda guerra mondiale. In una cerimonia del 5 febbraio, Mattarella aveva parlato della crisi economica del 1929 e delle conseguenze autoritarie, inclusi i parallelismi con l’aggressione russa attuale all’Ucraina, sostenendo che l’approccio autoritario porta inevitabilmente a conflitti.