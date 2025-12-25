9.8 C
Russia contro Europa

La tv russa RT ha pubblicato uno spot per Natale che ironizza sull’Europa, elencando i problemi che attualmente affliggono il Vecchio Continente e attribuendone la causa a Vladimir Putin. Tra i problemi elencati ci sono l’immigrazione incontrollata, le bollette troppo alte, i prezzi alle stelle e le tasse altissime, per ognuno dei quali la causa indicata è “tutta colpa di Putin”.

Nello spot appare anche una versione gelida di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che afferma che se i burocrati non danno tregua alle famiglie, la colpa è di Putin. Altri personaggi noti, come Anderson Cooper della Cnn e Piers Morgan, ripetono lo stesso mantra. Lo spot sembra suggerire che per gli europei non c’è speranza, ma conclude con un messaggio di fiducia: “Continuate ad avere fede in Babbo Natale”.

