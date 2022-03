Instagram sarà presto inaccessibile in Russia, secondo l’organo regolatore dei media Roskomnadzor. Il governo di Putin ha preso la decisione di bandire il social network di Meta dopo che la società americana aveva deciso di modificare alcune regole sulla libertà di espressione, per permettere di denunciare gli atti di violenza dell’esercito russo. Facebook, l’altro social di Meta, è stato limitato nelle funzioni in Russia già dall’inizio del conflitto, ma Instagram era ancora accessibile. L’agenzia di stampa governativa, la TASS, riporta che la decisione è stata presa in seguito al cambio di regole di Instagram negli ultimi giorni. Secondo Roskomnadzor il social medium cesserà di funzionare dal 14 marzo. La nota ufficiale del governo dice che “Instagram ha provocato e incoraggiato atti di violenza contro i Russi”, da come si legge su un post ufficiale pubblicato su Telegram.