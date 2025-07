Russell sorprende a New York con il quiz dei motori F1

In un evento a Times Square, New York, George Russell ha dimostrato le sue abilità nel riconoscimento dei suoni dei motori di Formula 1. Il pilota britannico ha partecipato a un quiz in cui ha dovuto identificare vari tipi di motori: V6, V8, V10, V12 e motori di Formula E.

Russell ha indovinato correttamente tutti e cinque i suoni durante la prima parte del quiz. Successivamente, ha deciso di cimentarsi anche nel riconoscere i costruttori associati a ciascun motore. La prima sfida gli ha presentato un motore V8, che ha prontamente attribuito alla Red Bull. Tuttavia, quando ha ascoltato un motore V6, ha commesso un errore, identificandolo erroneamente come un prodotto della Mercedes, sua attuale scuderia.

Il quiz si è concluso in modo positivo per Russell, che ha riconosciuto correttamente un motore V10 associandolo alla Ferrari, mettendo in mostra la sua competenza.

Negli ultimi tempi, Russell è stato al centro di speculazioni riguardanti il futuro della Formula 1, in particolare con riferimento a Max Verstappen. Ci sono voci che parlano di un possibile trasferimento di Verstappen alla Mercedes, dove potrebbe essere compagno di squadra con Russell, insieme a nientemeno che Andrea Kimi Antonelli. Anche il futuro di Russell è in discussione, con possibilità di un passaggio alla Red Bull, sebbene nulla sia stato confermato finora.