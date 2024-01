Russell Crowe ospite a Sanremo, Amadeus: “Me lo ha chiesto lui e viene a sue spese”

Russell Crowe sarà uno degli ospiti del prossimo Festival di Sanremo ma se pensate a cachet esorbitanti, trattative internazionali e corteggiamenti durati mesi vi sbagliate di grosso. L’attore de Il Gladiatore, infatti, ha chiesto espressamente ad Amadeus di poter presenziare al Festival e lui prima di dargli una risposta si è pure preso del tempo per pensarci.

“Russell Crowe mi ha scritto una lettera molto carina, di grande affetto per il Festival di Sanremo” – ha confessato Amadeus a FanPage – “Adesso sta girando un film in Australia e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto venire a Sanremo a cantare il suo blues. Segue Sanremo, ha seguito gli ultimi Festival e gli sarebbe piaciuto venire. Ho pensato, insieme a Fiorello, di portarlo e farlo stare con noi una sera, non c’è un disegno particolare, viene appositamente dall’Australia a sue spese, viene per il piacere di esserci. Parte da lì il 6 febbraio, quando finisce di girare, il 7 febbraio è a Sanremo e l’8 è sul palco”.