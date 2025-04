Rush finale per la piazza del Movimento 5 Stelle, manifesti in tutta Roma

Il Movimento 5 Stelle si sta preparando per la manifestazione del 5 aprile contro il riarmo. L’obiettivo è attrarre il massimo numero di oppositori al piano di Ursula von der Leyen e alle politiche del governo Meloni, in particolare riguardo al caro-vita e alle bollette elevate. Per promuovere l’evento, i pentastellati hanno affisso cartelloni con la scritta “No al riarmo. Fermiamoli”, di varie dimensioni, alcune delle quali raggiungono i 20 per 15 metri. Queste affissioni sono visibili in diverse zone di Roma, tra cui piazzale Flaminio, stazione Termini, stazione Trastevere, via del Corso, Campo dei Fiori, Lungotevere Castel Sant’Angelo e Testaccio Mattatoio.

Oltre al messaggio contro il riarmo, i cartelloni evidenziano anche le priorità su cui il governo dovrebbe concentrarsi, come scuole, ospedali e lavoro. Una delle frasi incoraggia i cittadini a partecipare attivamente: “Scendi in piazza a Roma, ore 13:00 in piazza Vittorio Emanuele II e insieme raggiungeremo il palco in via dei Fori imperiali”. Questa iniziativa evidenzia il tentativo del Movimento 5 Stelle di mobilitare le masse e sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di rilevanza sociale ed economica, opporsi alle scelte del governo e promuovere un cambiamento significativo nelle politiche nazionali.