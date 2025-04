Rurale o chic? Qual è il tuo stile per sfruttare il primo caldo?

Il clima mediterraneo di Malta offre un’anticipazione dell’estate, con cieli blu e colori vibranti che rendono ogni angolo dell’isola un set fotografico. Malta, Gozo e Comino sono pronte ad accogliere i turisti desiderosi di sole. La primavera trasforma l’arcipelago in un parco naturale per gli amanti delle attività all’aperto, con temperature miti di 20-25°C ideali per passeggiate e avventure come la zipline sulle scogliere di Migra. I paesaggi si riempiono di fiori selvatici, mentre tour guidati permettono di raccogliere erbe spontanee. Le campagne maltesi e le spiagge appartate sono perfette per pic-nic indimenticabili, con delizie locali come olive e Ġbejna.

La primavera offre eventi family-friendly ed eco-sostenibili, tra cui lo Springtime Festival e il VeganFest. Un appuntamento significativo è l’International Fireworks Festival, che illumina luoghi celebri con spettacolari fuochi d’artificio, mentre le feste locali offrono l’opportunità di immergersi nella cultura. Un evento speciale per il 2025 è il Museums by Candlelight, che consente di visitare siti storici recentemente ristrutturati.

Malta è ideale anche per chi cerca un’esperienza di stile; boutique hotel e raffinati resort sulla costa offrono comfort e accesso al mare. È il momento giusto per minicrociere in barca a vela o per attività come jet ski. Dopo una giornata attiva, la sera può essere dedicata a ristoranti e cocktail bar vista mare, con opzioni di fine dining che celebrano ingredienti locali. I centri urbani come Sliema e Valletta offrono eccellenti opportunità di shopping e cultura, arricchendo l’esperienza primaverile a Malta.