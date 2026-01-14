Rupia indiana sotto pressione

La rupia indiana potrebbe indebolirsi oltre un livello di supporto a breve termine, dopo che i dati sull’inflazione statunitense hanno spinto il dollaro ai massimi di quasi un mese. Il forward non deliverable a 1 mese indica che la rupia aprirà nella fascia 90,26-90,30 contro il dollaro USA, dopo aver chiuso a 90,19 martedì.

La zona 90,28-90,30 è considerata dagli operatori di mercato come un supporto a breve termine per la rupia, essendo diventata un livello in cui la Reserve Bank of India è stata vista intervenire. I trader hanno osservato che la RBI era intervenuta pesantemente intorno a questi livelli lo scorso lunedì, e la valuta ha trovato nuovamente supporto nella stessa regione martedì, probabilmente grazie alle vendite di dollari da parte della banca centrale.

C’è una discreta possibilità che il mercato superi quota 90,30, e una rottura potrebbe aprire spazio verso 90,50-90,60. L’indice del dollaro è salito leggermente nelle contrattazioni asiatiche, estendendo il progresso dello 0,3% di martedì. L’inflazione principale negli Stati Uniti per dicembre è risultata in linea con le aspettative, mentre la misura core è stata leggermente più debole rispetto a quanto previsto dai mercati.

I mercati dei tassi d’interesse stanno attualmente prezzando circa due tagli dei tassi della Fed. Gli investitori esteri hanno venduto azioni indiane per un valore netto di $344,6 milioni e hanno acquistato obbligazioni indiane per un valore netto di $5,4 milioni. Il rendimento del decennale statunitense è al 4,18% e i future sul Brent sono in calo dello 0,2% a $65,3 al barile.