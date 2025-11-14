Rupia indiana in rialzo: aspettative per tagli tassi RBI

All’apertura di venerdì, la rupia indiana (INR) è scambiata a circa 88,85 contro il dollaro statunitense (USD), mentre il dollaro manifesta un trend ribassista. Nonostante l’apprezzamento della rupia, gli operatori si attendono cautela in vista della pubblicazione dei dati sull’inflazione dell’indice dei prezzi all’ingrosso (WPI) di ottobre, programmata per le 06:30 GMT.

Si prevede che l’inflazione all’ingrosso registri una diminuzione dello 0,6% su base annua, dopo un aumento dello 0,13% a settembre. Questo potrebbe alimentare le aspettative di un possibile taglio dei tassi da parte della Reserve Bank of India (RBI) nel prossimo annuncio di politica monetaria.

Le speculazioni su una riduzione dei tassi sono aumentate dopo la diffusione dei dati dell’indice dei prezzi al consumo (CPI), che mostrano un incremento moderato dell’inflazione dello 0,25% su base annua. La coppia USD/INR continua a essere rialzista e si avvicina al massimo storico di 89,10, poiché gli Stati Uniti e l’India non hanno ancora raggiunto un accordo commerciale. La RBI è intervenuta ripetutamente da agosto per mantenere la rupia al di sopra dei suoi minimi storici, vendendo dollari statunitensi.

In assenza di un accordo commerciale, gli investitori stranieri stanno riducendo le proprie partecipazioni nel mercato azionario indiano. Giovedì, gli investitori istituzionali esteri hanno venduto azioni per un valore significativo per il quarto giorno consecutivo.

In merito alla Federal Reserve, la pressione sul dollaro USA persiste, mentre si prevede l’uscita di dati economici negativi. Le dichiarazioni di vari membri della Fed suggeriscono cautela riguardo ai futuri tagli dei tassi, data l’esigenza di mantenere il controllo sull’inflazione.