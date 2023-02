Ruphedy Uomo Berretto in Maglia Vello Foderato Invernale Cappelli con Visiera B319

Berretto invernale da uomo con visiera, lavorato a maglia, foderato in pile

Descrizione prodotto

– Doppio strato: Il filato spesso in misto lana è resistente e forte, il tessuto morbido offre una vestibilità elastica. e si sente bene in inverno.

– Il cappello con visiera è lungo e robusto ed è ideale per tenere lontano la luce del sole e la neve. Perfetto per zone nevose e ventose.

– Versatile: sci, snowboard, motociclismo, corsa, arrampicata, caccia, dogwalking o semplicemente un cappello per la stagione fredda.

– Lo stile più alla moda per uomini, donne e ragazzi. Sono un’ottima scelta per regali o per il vostro condimento. Acquistate di più per i vostri amici e familiari.

– Scegliere un berretto adatto in base alle dimensioni della circonferenza della testa. Non esercita alcuna pressione sulla testa mentre tenete un berretto caldo e voluminoso per risolvere questo problema.

– Il berretto da giornale è spesso e ha la fodera in pile più morbido. Offre una doppia protezione contro il freddo, blocca l’aria fredda e tiene al caldo. Sarete sempre a portata di mano quando il tempo diventa freddo.

– Cappello con visiera spessa e foderata in pile, morbido, pieghevole, flessibile, per tenere la testa al caldo

– Lavare a mano e stendere per asciugare

– Plain & Classic a tinta unita, per creare uno stile semplice e alla moda.

– Alta qualità, questo cappello non causa pressione sulla testa, pur rimanendo caldo

— La visiera è larga 6,3 cm e offre una protezione aggiuntiva dal freddo

— Taglia unica – Materiale elastico morbido per una vestibilità perfetta

– Dimensioni piatte: Taglia unica. Lunghezza: 26 cm. Larghezza: 24 cm, vestibilità aderente e comoda.

– Indossalo come cappello dritto o pieghevole con visiera corta o slide e tiralo indietro e verso il basso per ottenere un look slouchy

Un regalo perfetto: si abbina bene con abiti casual o più eleganti ed è una splendida aggiunta a qualsiasi guardaroba da donna. Un grande regalo per amici, genitori o semplicemente per te.

Pieghevole e ripiegabile: il berretto invernale con visiera lavorata a maglia può essere facilmente inserito in borsa, valigia o borsa. In caso di necessità può essere nuovamente in forma – ideale per i viaggi.

Facile da lavare: si consiglia di lavare a mano, evitare graffi, non sbiadisce, non si deforma, non fa pelucchi, molto durevole

Is Discontinued By Manufacturer ‏ : ‎ No

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 10 settembre 2019

ASIN ‏ : ‎ B07XR5SM1X

Categoria ‏ : ‎ Uomo

DIMENSIONE DEL CAPPELLO: circonferenza della testa di circa (22,05 pollici ~ 23,6 pollici) , Dimensioni piatte: lunghezza: 12 pollici, larghezza: 10 pollici. questo cappello non causerà pressione sulla testa mentre si mantiene caldo, taglia unica.

Acrilico

Chiusura: Elastica

Berretto

STILE E DESIGN: la costruzione in maglia elastica e il morbido pile foderato aiutano a ottenere grande resistenza alle rughe e traspirabilità, Oversize, Slouchy, Semplice ma classico, Morbido e leggero, Non importa cosa indossi per abbinarlo, sarà un compito facile. Provalo.

COMFORT DELL’USURA: è la quantità perfetta di slouch e abbastanza giusta da rimanere fermo, non vorrai toglierlo. E quando lo togli, non ti scompiglia i capelli. Perfetto per indossare DALIY, attività all’aperto al chiuso. Berretto caldo invernale per sci snowboard, campeggio, trekking e altro! È un grande regalo in inverno per familiari, amici e chiunque ami.

ACQUISTA CON GARANZIA: garanzia di qualità e servizio clienti a 5 stelle. Se non sei completamente soddisfatto del tuo ordine, risolveremo il tuo problema entro 24 ore. ti verrà offerto un rimborso COMPLETO o una sostituzione.

13,99 €