La Gran Bretagna è pronta ad accogliere la terza stagione di RuPaul’s Drag Race UK e proprio oggi è stato svelato il cast delle 12 regine in gara.

Una in realtà è già nota ai più perché si tratta di Veronica Green, allontanata nel corso della precedente stagione perché trovata positiva al Covid-19. Le altre sono Ella Vaday, Scarlett Harlett, Choriza May, Elektra Fence, Krystal Versace, Charity Kase, River Medway, Kitty Scott-Claus, Victoria Scone, Vanity Milan e Anubis.

Fra loro c’è anche una donna biologica, Victoria Scone, la prima (di una lunga serie?) che ha già scatenato tutte le polemiche del caso. Se un tempo RuPaul’s Drag Race era un reality show riservato a uomini cisgender che amavano cimentarsi nell’arte del drag, da un paio di anni a questa parte le selezioni sono state aperte a tutti: uomini trans (è il caso di GottMik), donne trans (innumerevoli, soprattutto in All Stars: da Gia Gunn a Kylie Sonique Love) ed infine anche donne cisgender.

“Drag is for everyone and I’m here to show you how.” 👑 Meet @victoriascone!#DragRaceUK Series 3 premieres this September on @wowpresentsplus worldwide (excluding UK and Canada) and @bbcthree exclusively in the UK 🇬🇧 https://t.co/vyn4OwT9pT pic.twitter.com/CX4JGADsCK

