RuPaul con il suo RuPaul’s Drag Race ha scritto un’altra pagina di storia. Nel cast della stagione 14 che debutterà il prossimo anno ci sarà infatti anche tal Maddy Morphosis, un uomo cisgender eterosessuale.

Questa è la prima volta che un uomo bianco cisgender ed etero partecipa alla competizione di RuPaul un tempo riservata esclusivamente agli uomini gay. Col passare degli anni sono state aperte le porte anche alle donne transessuali e nell’ultima stagione abbiamo visto anche il primo uomo transessuale. Bisogna volare fino in Gran Bretagna per assistere invece alla prima donna cisgender. Un uomo etero invece non c’era mai stato.

RuPaul’s Drag Race Uk accoglie nel cast la prima drag queen nata donna * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/K8R51aBE2E — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 18, 2021

Maddy Morphosis avrà questo compito.

Season 14 contestant Maddy Morphosis becomes the first heterosexual, cisgender male to compete on RuPaul’s #DragRace. pic.twitter.com/YytlbrsDb9 — Pop Crave (@PopCrave) December 3, 2021

It’s official! I’m gonna be on season 14 of RuPaul’s Drag Race!! 🍭 pic.twitter.com/8BtOltagng — ✨Maddy Morphosis✨ (@MaddyMorphosis) December 3, 2021

RuPaul’s Drag Race, ecco il cast della stagione 14

La stagione 14 debutterà il prossimo 7 gennaio, ecco tutto il cast

Alyssa Hunter

Angeria Paris VanMicheals

Bosco

Daya Betty

Deja Skye

Jasmine Kennedie

Jorgeous

June Jambalaya

Kerri Colby

Kornbread The Snack Jeté

Lady Camden

Maddy Morphosis

Orion Story

Willow Pill

R-U ready to roll the dice? 🎲 #DragRace Season 14 premieres FRIDAY JAN 7 at 8/7c on @VH1! 🌈 pic.twitter.com/huGAo8HMeI — RuPaul’s Drag Race (@RuPaulsDragRace) December 3, 2021

E le loro foto presentazione: