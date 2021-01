Lady Gaga, Miley Cyrus, Christina Aguilera, Demi Lovato, Nicki Minaj e Ariana Grande, sono moltissime le popstar che hanno fatto da giudici speciali a RuPaul’s Drag Race, anche se all’appello mancano ancora diversi grandi nomi. I fan del celebre show americano (che ha debuttato anche in Olanda) si chiedono perché Madonna, Britney Spears o Cher non siano mai apparse accanto alle drag queen di RuPaul. La risposta è arrivata da Michelle Visage, che in una nuova intervista rilasciata all’Huffington Post ha spiegato come mai è così difficile avere come ospiti le icone pop che tanto amiamo.

“Certo che vorremmo tutte loro, non è questo il punto. Solo per farvi un esempio, abbiamo chiesto di partecipare a Dolly Parton almeno 11,12 volte e non c’è mai stata. Alla fine di tutto il vero problema è pianificare le cose e la loro agenda. Si tratta di star davvero molto impegnate. Voglio calmare tutti, lo abbiamo chiesto anche a Cher e ovviamente a Madonna, così come Liza, l’abbiamo chiesto davvero a tutte quelle che pensate. Il punto problematico restano i loro piani. Sapete che per far arrivare Lady Gaga ci sono voluti molti anni? Però alla fine ce l’abbiamo fatta ed è venuta da noi”.

Ovviamente spero che prima o poi RuPaul riesca a far sbarcare la regina del pop e le altre nobili nel suo show, ma la star che più di tutte vorrei vedere a Drag Race è Mariah Carey, ma questo credo resterà solo un sogno. Me la immagino Mariah che mentre conta i suoi Grammy e pianifica vacanze stellari risponde al telefono: “No Rupaul, magari potessi, amore sono impegnatissima per tutto l’anno. Tour, video musicali, e viaggia e canta e Mariah fai questo e Mariah fai quest’altro e Mariah registriamo, è bellissimo“.

