RuPaul’s Drag Race arriva in Italia! Dopo aver conquistato Gran Bretagna, Paesi Bassi e Spagna, il franchisee di RuPaul sta per approdare anche in Italia con quello che sarà a tutti gli effetti il primo Italia Drag Race.

A distanza di sei mesi dal mio articolo “L’Italia è pronta per un programma sulle drag queen“, ecco arrivare la notizia che tutti aspettavamo direttamente dal sito televisivo DavideMaggio.it, che ha anche anticipato che Tommaso Zorzi sarà uno dei tre giudici dello show.

“DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il gruppo americano sta mettendo in produzione la prima edizione italiana di Drag Race, noto reality show statunitense che mette in competizione drag queen. E Tommaso Zorzi sarà uno dei tre giurati“.

A giudicare le performance delle queen – come scritto dal sempre informato Davide Maggio, saranno tre persone: un influencer gay (Tommaso Zorzi), una drag queen (apriamo una petizione per non far arruolare Platinette, grazie) ed una donna sensibile alle tematiche LGBT.

“Possiamo anche anticiparvi che nella prima puntata è prevista in giuria la presenza di RuPaul, artefice (e conduttore) del successo della versione originale del programma che prende proprio il suo nome“.

Il programma dovrebbe andare in onda su Discovery+ e le registrazioni dovrebbero iniziare a settembre.

La notizia arriva a poche ore di distanza dall’annuncio del cast della sesta stagione di All Stars.