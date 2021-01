La tredicesima stagione di RuPaul’s Drag Race si è rivelata essere un successo senza precedenti e proprio in questi giorni è tornata in onda anche la versione britannica.

In questo decennio il format si è così imposto sul mercato che è stato venduto anche in Thailandia, Canada, Gran Bretagna, Olanda e Spagna, dove debutterà quest’anno per la prima volta. Ci sono delle possibilità di averlo anche in Italia?

A chiederlo a gran voce è stato un utente su Twitter che ha chiesto a Michelle Visage di “mettere una buona parola per lo spin off italiano”. La storica giudice del talent ha così risposto: “Sai quanto mi piacerebbe! Vorrei parlare italiano per farlo”.

Una non-risposta che però ha fatto sognare migliaia di follower italiani.

Se qualche canale vuole acquistare il format Drag Race di RuPaul non ci è dato saperlo, ma il nostro paese è pronto per un programma sulle drag queen.

Che sia il 2021 la volta buona, quindi?

Come già scritto in passato sarebbe bellissimo avere in tv un Italia Drag Race in stile americano e sarebbe una svolta per la nostra televisione che – comunque – in passato ha già ospitato varie drag queen nei propri programmi: da Tekemaya a The Voice Of Italy a Peperita a Bake Off Italia.

Intervistata da GayTimes nel 2020, Michelle Visage ha parlato delle popstar ospiti a Drag Race:

“Nicki Minaj? Ha inserito il mio nome in un suo rap, mi sento così realizzata! Quando è venuta allo show è stata sincera, onesta e se stessa. Sai, quando arrivano le superstar non sai mai cosa aspettarti. Non sai se saranno presuntuose, poco gentili o gelide come lo è stata Jessie J quando siamo andati in tour in Australia. Ma Nicki no, lei è stata fantastica. E non mi importa se scrivi di Jessie J, lei non è stata affatto carina.

Eravamo così felici di vederla e non è stata gentile, prima di vederla ero super eccitata e poi ero tipo ‘Buuu’. Sa cantare, ma mi ha resa triste. Per questo motivo non voglio incontrare Madonna, non voglio restare delusa!”.