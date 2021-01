RuPaul’s Drag Race è tornato con la tredicesima stagione la notte del primo gennaio ed ha già fatto faville: la presenza nel cast del primo concorrente FtM, il cambio slogan per essere più inclusivi (dite addio a “gentlemen start your engines and may the best woman win“) ed i sei lip-sync for you’re life in un solo colpo hanno attirato l’attenzione di 1 milione e 300 mila telespettatori sparsi per tutta l’America. A loro, ovviamente, vanno aggiunti i milioni di fan in tutto il mondo che hanno seguito (in diretta o in differita) l’episodio in streaming, ma purtroppo sono incalcolabili.

Il primo episodio della tredicesima stagione di RuPaul’s Drag Race è stato trasmesso in diretta su sei canali: VH1, The CW Network, MTV, MTV2, PopTv e Logo: il simulcast completo ha fornito 1,3 milioni di telespettatori così divisi: VH1 ha totalizzato 525.000 spettatori, The CW Networkm 478.000, PopTv 116.000, MTV 111.000, Logo 58.000 e MTV2 27.000.

RuPaul’s Drag Race, Tamisha Iman: “Scritturata per partecipare l’anno scorso, ma ho avuto un tumore”

Nel nuovo cast c’è anche Tamisha Iman, una drag queen che teoricamente avrebbe dovuto partecipare alla dodicesima stagione, ma che alla fine è stata costretta a rinunciare (ed al suo posto è stata presa la francese Nicky Doll).

“Il venerdì ho ricevuto la chiamata dove mi hanno detto ‘Hey ce l’hai fatta sei nel cast‘ e la domenica mi ha chiamata il mio dottore dicendomi che avevo un cancro al terzo stadio. Mi ha detto che dovevo iniziare subito la radioterapia e la chemioterapia. Mi ha devastata e non sono stata bene, non camminavo, la chemio mi ha condizionata. Sapere che potevo combattere per tornare qui a RuPaul mi ha spronata, sono una combattente. Sono anche grata che tu mi abbia dato questa possibilità, sono fortunata”.

Oltre Tamisha Iman, nel cast della tredicesima stagione di RuPaul’s Drag Race c’è anche Kandy Muse, anche lei scritturata inizialmente per prender parte alle riprese della stagione 12. Al suo posto è stata così arruolata Dahlia Sin.