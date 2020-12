Gentlemen start your engines and may the best woman win!

Quante volte, guardando RuPaul’s Drag Race, avete sentito pronunciare questa frase da RuPaul con tanto di braccio alzato e posa plastica? La risposta è 159 volte, ovvero tutti gli episodi andati in onda in 12 stagioni.

Da quest’anno (anzi, dal prossimo, dato che la prima puntata della 13esima stagione è prevista per il 1^ gennaio) le cose cambiano e la frase è stata modificata per renderla più inclusiva.

La parola “gentlemen”, che si riferiva ai gentiluomini che partecipavano alla competizione, è stata sostituita da “racers”, ovvero “concorrenti”, dato che chi partecipa al talent non necessariamente si identifica nel sesso maschile. Mentre la parola “woman”, con cui veniva identificata la queen vincitrice, è stata sostituita dal più corretto “drag queen”.

Un cambio dovuto probabilmente alla presenza nel cast della tredicesima stagione di GottMik, un uomo transessuale.

Il cambio di slogan è stato pronunciato per la prima volta da RuPaul nella preview del primo episodio della nuova stagione, che ha visto scendere in pista in un lipsync Kandy Muse contro Joey Jay.

god it’s refreshing to hear an inclusive way of this saying. “gentlemen start your engines and may the best woman win” was so outdated and not inclusive at all. esp since many queens have stated they realized they’re trans while competing! https://t.co/z5RJe8em04

— ice princesa 🦄❄️🎀 (@springprincesss) December 28, 2020