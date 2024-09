RuPaul fa dire a Nehellenia “margherita pizza” e scoppia a ridere, la reazione di Gala Varo

Durante l’ultima puntata di “Global All Stars,” Nehellenia è stata coinvolta in un episodio sgradito che ha visto come protagoniste Kitty Scott-Claus e RuPaul. Il tutto è iniziato quando RuPaul è entrato nella werkroom per supervisionare il lavoro delle concorrenti e ha chiesto a Nehellenia se avesse uno slogan. Prima che potesse rispondere, Kitty ha anticipato la sua risposta, imitandone l’accento e dicendo “margherita pizza.” Questa battuta ha suscitato ilarità in RuPaul, che ha chiesto a Nehellenia di ripetere la frase. Nehellenia, un’italiana, ha acconsentito e RuPaul ha reagito ridendo di gusto.

Nehellenia, tuttavia, non ha trovato la situazione divertente e ha espresso il suo disagio in confessionale, dicendo chiaramente: “Margherita pizza non è divertente, non ha senso! RuPaul, perché ridi? Non capisco perché rida, ma lo ama e ride quindi ok, margherita pizza!” Questo scambio ha generato una reazione notevole sui social, dove i fan si sono divertiti e hanno mostrato solidarietà per Nehellenia, sottolineando che la situazione l’avrebbe inseguita.

Anche Gala Varo, una drag queen messicana in gara a “Global All Stars,” ha voluto dire la sua sulla polemica. Con un video ironico, ha commentato l’accaduto con una battuta sul fatto di dimenticare di portare “BURRITO, TACO, TEQUILA” al panel dei giurati, suggerendo che RuPaul probabilmente si sarebbe divertita nel sentire una persona messicana pronunciare “tequila”.

Il siparietto ha sollevato critiche soprattutto tra i telespettatori non anglofoni, che hanno trovato l’atteggiamento di RuPaul poco rispettoso e stereotipato nei confronti delle culture diverse. Questo episodio ha messo in evidenza le problematiche legate all’inclusività e alla rappresentanza all’interno del panorama drag, sollevando interrogativi su come le diverse identità culturali vengano presentate e percepite nel contesto dello spettacolo.

In sintesi, quello che doveva essere un momento di divertimento si è trasformato in un momento di riflessione sul rispetto delle culture e su come l’umorismo possa, a volte, risultare offensivo.