Ruolo nuovo pensato per Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle

Niente, Milly Carlucci non si arrende e prova ancora a convincere Chiara Ferragni a partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle in partenza il 28 settembre. La possibile partecipazione della regina delle influencer allo show di Rai Uno era stata ipotizzata per gioco da Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci lo scorso maggio a La Vita in Diretta, ma poi la cosa si è fatta seria. La conduttrice poi in piena estate ha dichiarato che Chiara è un grande personaggio e che lei e gli autori erano davvero interessati ad averla nella trasmissione. Adesso pare che Milly abbia addirittura pensato ad un ruolo ad hoc per l’ex Mrs Ferragnez.

Scrive LaPresse che “Al momento resta un sogno la presenza di Chiara Ferragni nel cast delle concorrenti di #BallandoConLeStelle. La voglia matta di averla c’è, presto le parti potrebbero avviare una trattativa”. Ma certamente pic.twitter.com/w5OvQEAOTW — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) July 3, 2024

Il ruolo pensato per Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle.

La Carlucci a Il Messaggero ha dichiarato di essere in attesa di un sì da parte di Chiara: “Sono qui che aspetto il sì di Chiara Ferragni. Ho un compito davvero adatto a lei. È stata presa in considerazione in varie annate, ma non siamo mai arrivati a concludere. Ma chissà che non ci sia un’apertura per lei, quest’anno. Ballerina per una notte? Anche quello sarebbe ruolo non impegnativo, light, per avvicinarsi al palco e capire com’è l’ambiente“.

Anche a Estate in Diretta hanno parlato di una nuova proposta della Carlucci alla Ferragni: “Milly assicura di avere un compito perfetto per la nota influencer. I rumor si rincorrono, di cosa potrebbe trattarsi? Qualcosa di nuovo e non impegnativo. Meno probabile la partecipazione come concorrente, anche se il tredicesimo concorrente non è ancora stato svelato. Questa potrebbe essere un’occasione per rilanciare la sua immagine. Certo, c’è da considerare la variante Selvaggia Lucarelli, giornalista che ha aperto il vaso di Pandora dando il via alle inchieste. Come potrebbe comportarsi la giornalista davanti alla Ferragni? Forse il confronto non sarebbe soft, ma di sicuro sarebbe molto atteso dal pubblico. Sarebbe un vero colpaccio Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle. Ma più per Chiara Ferragni o Milly Carlucci?“.

Chiara alle continue proposte per Ballando…