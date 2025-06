Rumors Amici: Flaza ed Elisabetta, è amore sui social?

Due ex concorrenti del talent show “Amici di Maria De Filippi”, Flaza ed Elisabetta Ivankovic, stanno attirando l’attenzione dei fan a causa di presunti rumor su una loro possibile relazione. Entrambe hanno partecipato all’edizione 2021-22, vinta da Luigi Strangis, ma non sono arrivate al serale. La carriera di Flaza è stata segnata da inquietudini e controversie, culminate con l’espulsione voluta da Lorella Cuccarini, mentre Elisabetta non è stata giudicata pronta dalla professoressa Anna Pettinelli per affrontare la fase finale.

Negli ultimi giorni, diversi video sui social mostrano le due cantanti insieme, evidenziando una crescente complicità. I filmati sono accompagnati da canzoni che parlano d’amore, suscitando l’entusiasmo degli ammiratori, che sperano in una storia romantica tra le due. L’interesse è notevolmente aumentato, alimentando i gossip tra i fan del programma, notoriamente inclini a seguire le relazioni nate nella celebre scuola.

Flaza ed Elisabetta, già protagoniste nel talent, ora si trovano al centro di un’onda di speculazioni romantiche, segno che gli amori, anche quelli che iniziano tra le mura di “Amici”, continuano a fare notizia.

