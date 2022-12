Rumori sospetti dal bagno: dietro la porta un vergognoso segreto

I passeggeri del treno non scorderanno mai i rumori sospetti provenire dal bagno né tanto meno ciò che hanno visto una volta aperta la porta.

Quando si è in viaggio a bordo di mezzi pubblici non è raro venire disturbati da rumori strani e molesti. Spesso si prova a passarci sopra cercando di concentrarsi su altro e tentando di non farci troppo caso. Questo a meno che quei suoni non inizino a diventare davvero troppo insistenti. I passeggeri di un treno regionale Vienna-Tulln stavano effettuando in tutta tranquillità il loro viaggio quando ad un certo punto hanno iniziato a notare dei rumori sospetti provenire dal bagno della loro carrozza. Con il passare dei minuti questi si facevano sempre più insistenti e hanno dunque deciso di aprire la porta e si sono ritrovati davanti a qualcosa che non avrebbero voluto vedere.

Sentono degli strani rumori provenire dal bagno: i passeggeri del treno restano sconvolti dalla scoperta

Sembrava un viaggio come tanti altri quello a bordo di un treno austriaco, ma si è poi rivelato essere molto particolare con il passare del tempo. I passeggeri del treno regionale Vienna-Tulln hanno vissuto un’esperienza che di certo non dimenticheranno per molto tempo a causa di ciò che hanno prima sentito e poi visto e che sicuramente non avrebbero voluto scoprire. Tutto è partito quando alcuni dei viaggiatori del convoglio hanno iniziato ad essere disturbati da degli strani suoni che sembravano provenire dall’interno della loro carrozza.

Ti potrebbe interessare anche >>> Abbandonato alla stazione di servizio rinchiuso in gabbia (Video)

Quando si è a bordo di un treno, però, è normale sentire suoni e rumori, ma quelli che stavano ascoltando i passeggeri erano davvero molto strani e man mano che il tempo passava si facevano sempre più insistenti.

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

In un primo momento tutti hanno provato a far finta di nulla, cercando di non intromettersi dato che non era ben chiaro cosa stesse accadendo. Ad un certo punto però non è stato più possibile e qualcuno tra di loro è voluto andare a fondo della questione. I rumori erano davvero molto sospetti e sembravano provenire dall’interno del bagno del convoglio.

Ti potrebbe interessare anche >>> Rinchiuso in un armadio e abbandonato in un appartamento (Foto)

Avvicinandosi alla toilette quei rumori sono diventati sempre più chiari e sembravano proprio dei pianti misti a dei guaiti. A quel punto la preoccupazione per ciò che stava accadendo era davvero alta e si è quindi deciso di aprire la porta. Una volta aperta è diventato subito chiaro quale fosse il problema: rinchiuso nel bagno c’era un cane molto spaventato e che presentava diverse ferite sul suo piccolo corpo. Una volta fatto uscire da quel luogo, il personale del treno si è immediatamente messo alla ricerca del proprietario ma nessuno sembrava esserlo. Il povero animale, uno Yorkshire Terrier, era dunque stato abbandonato nel bagno del treno! Una volta fuori dal treno è stato affidato alle cure del rifugio Tierschutzverein St. Pölten in quanto privo di microchip e i volontari si sono messi subito in moto per trovargli una casa in cui poter vivere. Le richieste per il piccolo sono state moltissime fin dal primo momento, un buon lieto fine per una storia iniziata davvero molto male. (G. M.)