RUIMEN Smartwatch Impermeabile: Fitness e Chiamate Bluetooth

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: 🌼

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Smartwatch al di sopra delle aspettative.

Review: Arrivo da un Apple Watch (modello base) ma questo non ha davvero nulla da invidiargli. Intanto la durata della batteria è nettamente superiore cosa da non poco conto. E si ricarica in pochissimo tempo.L’ho acquistato principalmente per monitorare il movimento ed i risultati dei vari workout. L’ho confrontato con l’altro smartwatch durante un allenamento ed i risultati sono stati uguali (c’era una differenza minuscola quasi impercettibile sui km percorsi e mi rimane un po’ il dubbio sulle calorie bruciate).La luminosità è ottima.Il volume e la riproduzione di musica, radio e altri audio davvero ottima.Esteticamente bello, leggero, arriva dotato di secondo cinturino (io ho scelto il colore “galassia” pensando fosse un po’ più tendente al bianco invece rimane un sabbia quasi grigio ed il secondo cinturino è nero). Ha molte fessure per poterlo stringere di molto, il materiale è gomma quindi, specialmente durante l’allenamento, fa sudare abbastanza. Valuterò un’alternativa più leggera.Per 29 euro consiglio assolutamente l’acquisto.

Reviewer: Veronica

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: SmartWatch 🔝

Review: Ho aspettato un po’ per recensire questo articolo , volevo vedere effettivamente la durata della batteria e le prestazioni , beh che dire SUPER !!!La batteria dura più di una settimana , si può scegliere il quadrante, tiene traccia di sonno , attività , cardio , etc , puoi attivare e disabilitare la ricezione di chiamate , mettere in modalità non disturbare tutto il giorno o temporizzato, regolare la suoneria , la luminosità e tante altre funzioni. Nulla da invidiare alle note marche ..Compatibile con IOS ☺️

Reviewer: Fiamma Maggiulli

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Miglior orologio mai preso

Review: Il prodotto è magnifico, uguale alle foto sia nell’estetica che nelle funzioni. Pila che dura anche 72h ininterrottamente, ricarica in circa 2. Nella scatola oltre all’orologio ci sono il cavo di ricarica, un cinturino sostitutivo e il libretto delle istruzioni. L’orologio è molto intuitivo, una volta scaricata l’app basta seguire le istruzioni ed “esplorare”. Tutte le funzioni dell’orologio sono magnifiche, consiglio veramente tanto, rapporto qualità prezzo incredibile.In più sul cinturino c’è il laccetto per tenerlo fermo al 100%, non scorre via nemmeno con tutto il sudore o l’acqua che potete prendere.

Reviewer: Maguette Fama Beye

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Bella esperienza.

Review: Ho acquistato questo orologio per il suo design elegante e la ricchezza di funzionalità, che lo rendono un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Complessivamente l’esperienza è molto soddisfacente e il dispositivo si distingue per l’estetica curata e la praticità d’uso.Ci sono, tuttavia, alcuni piccoli aspetti che potrebbero essere perfezionati per renderlo ancora migliore. Ad esempio, la connessione Bluetooth e la personalizzazione dello schermo richiedono una regolazione manuale ogni volta, mentre l’interfaccia delle notifiche potrebbe essere resa più intuitiva. Ma questo non è un grande problema.Ho inoltre riscontrato una lieve irritazione ai polsi dovuta ai cinturini, sia con quello iniziale sia con quello di scorta, cosa che non ho visto segnalata in altre recensioni. Potrebbe dipendere dalla mia pelle sensibile. Il venditore è stato comunque molto disponibile e mi ha fornito dei consigli utili per risolvere il problema. Per chi lo usa per la prima volta, consiglio di pulire i cinturini prima dell’uso.Pur riconoscendo queste piccole criticità, ritengo che l’orologio offra una bellissima esperienza d’uso e confido che futuri aggiornamenti possano risolvere queste piccolezze.P.S.: Hanno anche un’ottima assistenza clienti!

Reviewer: Cliente Amazon

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo prodotto!

Review: Dopo diverse ricerche ho deciso di comprare questo smartwatch, convinta anche dalle recensioni così positive.Non posso che consigliare a mia volta l’acquisto, il prodotto è davvero ottimo ed il rapporto qualità prezzo super conveniente.Viene spedito con 2 cinturini diversi, io ne ho comprato un terzo su Amazon per dare un aspetto più elegante. Davvero super soddisfatta!

Reviewer: Francesca

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Non ne posso più fare a meno

Review: Ce l’ho da quasi due mesi e non ne posso più fare a meno. Funziona benissimo. Ha molte funzioni utili. Lo uso giorno e notte. Si scarica davvero poco al giorno (lo ricarico circa una volta ogni 5 giorni).L’ho pagato 30€ scontato e mi sembra anche poco.Davvero consigliatissimo.

Reviewer: Rachael

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Smartwatch degno di nota!

Review: Scrivo una prima recensione dopo solo 4 giorni di utilizzo.Sono estremamente soddisfatta del prodotto!Bel design,grafica quadrante molto moderna che non ha nulla da invidiare ai suoi simili molto pii costosi.Per ora le funzioni che ho usato mi hanno lasciata decisamente soddisfatta.La.batteria,in base al mio utilizzo,dura molto…quasi 3 giorni.Il vivavoce per la ricezione delle chiamate funziona bene e a detta di chi sta dall’altra parte si sente molto bene senza disturbi.Ottime le notifiche dei messaggi.Per il prezzo che ha consiglio vivamente l’acquisto!

Reviewer: Melany Porto

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Ci sta..

Review: Ho acquistato questo smart watch circa un mese fa e inizialmente era ottimo, ma da quasi due settimane o più ho notato che la batteria si scarica molto più velocemente rispetto ai primi giorni. Se prima lo mettevo in carica dopo 5-6 giorni, ora praticamente tutti i giorni, e questa cosa mi dispiace molto

Reviewer: Dena Micheli-Wheatley

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: I am so impressed with this Ruimen Smartwatch. I’ve been wanting to get a smartwatch for awhile but didn’t have the funds to get a Apple Watch. When I came across this watch, I was very impressed with the reviews and features.1. I knew I wanted to get a adjustable elastic type band as I’m not a fan of regular watch bands, plus I love to switch out colors. So I found out this watch needs a 22mm size watch band. I found a super cute 4 pack of them on Amazon and they fit great! Plus makes the watch much more comfortable to wear.2. Setup using my iPhone was easy and fast. It pairs with no issues3. I love how you can edit the watch face to have a special picture be on it. I added my puppy who passed away recently and love getting to look at her right on my wrist.4. My favorite features are that you can check your steps, BPM, O2 levels, making calls is very easy, can add 10 favorite contacts for easy calling, the speaker works great and can clearly hear while talking, set a alarm, track your sleep habits, get your messages easily, battery lasts a long time and is quick to recharge, waterproof, and so much more!The only 2 negatives I noticed was I can’t get the weather to display in Fahrenheit for some reason. And since day lights savings time just happened, I noticed the clock doesn’t adjust. So I just had to unpair then repaid it and it was fine. I did have yo add redo my settings when I repaired the device but it took 1 minute to do. So these 2 things didn’t bother me enough to reduce any stars.I definitely recommend you try this watch out as it works flawlessly!

Reviewer: Emre KIRBIZ

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Franchement, pour moins de 30€, je ne m’attendais pas à une montre aussi complète. Design moderne, écran bien lisible, les appels Bluetooth fonctionnent nickel, et les notifications tombent direct au poignet sans bug.Je l’utilise pour le sport (plus de 100 modes, sérieux !) et elle suit bien le rythme, même à la salle. J’apprécie aussi la mesure du sommeil et du rythme cardiaque, les données sont claires et utiles. Bonus : possibilité de changer le cadran avec ses propres photos, c’est top pour personnaliser !Et cerise sur le gâteau : autonomie correcte et étanchéité IP68, donc pas de stress sous la pluie ou en lavant les mains. À ce tarif-là, c’est vraiment un rapport qualité/prix imbattable. Je recommande les yeux fermés.

Reviewer: Talita F

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Amazing for it’s price! I loved the design, the colors, I bought the wine/copper color. It came with the black ribbon, very handy to make outfits. Comfortable to wear. Battery quite ok. It has so many features for sports tracking, I was really surprised. I can answer phone calls trough it, which is really cool. I definitely recommend this product.

Reviewer: David Berg

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Die RUIMEN Smartwatch bietet eine gute Mischung aus Telefonfunktion, HD-Touchscreen und Fitness-Tracking. Sie ist sowohl für Damen als auch Herren geeignet und punktet mit einer einfachen Bedienung und vielfältigen Funktionen wie Herzfrequenzmessung, Schrittzähler und Schlafüberwachung. Die Akkulaufzeit ist solide, könnte jedoch bei intensiver Nutzung länger sein. Für den Preis ist sie eine gute Wahl für alle, die eine stylische und funktionale Smartwatch suchen.

Reviewer: Joanne

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: This smart watch was so easy to use, I love that you can change the straps to suit your outfit, the app is really easy to use and it’s great for tracking your steps would def buy again