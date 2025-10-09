RUGGINE a Roma: il dramma contemporaneo tra giovani e conflitto

Dopo il successo delle prime rappresentazioni, lo spettacolo “RUGGINE” dell’associazione Storie di Piazza ritorna a Roma con due nuove date. I giovani attori, diplomati dell’Accademia Internazionale di Teatro di Roma, si esibiranno il 10 ottobre alle 21:00 e il 12 ottobre alle 17:00 presso il Teatro della parrocchia Santa Giovanna Antida Thouret. Parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza all’associazione CAV Roma Ardeatino, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento.

“RUGGINE” rivisita il classico “Romeo e Giulietta” in una chiave moderna, mettendo in luce i conflitti generazionali e le sfide che i giovani devono affrontare. Lo spettacolo affronta temi come le ferite emotive, i sogni e le pressioni sociali, rappresentando una critica alle dinamiche familiari che perpetuano rancori e divisioni. I protagonisti, come Mercuzio, Tebaldo, Benvolio, Romeo e Giulietta, incarnano emozioni contrastanti come ribellione, odio e amore.

La rappresentazione delle figure genitoriali è simboleggiata attraverso un gioco di luci e voci registrate, evidenziando l’incomunicabilità tra le generazioni. Gli attori cercano di trasmettere un messaggio chiaro: le nuove generazioni desiderano interrompere il ciclo di conflitti ereditato. “RUGGINE” sfida il passato e offre ai giovani uno spazio per esprimersi e riconoscersi.

Il cast comprende Pasquale Martinazzo nel ruolo di Romeo, Sara Proietti come Giulietta, e altri talentuosi attori. La regia è a cura di Pasquale Martinazzo e Sara Proietti, con la collaborazione di diversi professionisti per la realizzazione della produzione.