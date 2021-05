Ruggero Freddi ieri sera è stato fra i protagonisti della puntata serale di Avanti un Altro dove – fra uno sketch e l’altro – ha rivelato di essere Carlo Masi, uno degli attori p0rno gay più famosi al mondo. Vi ricordo che lui tre anni fa, svestiti i panni dell’attore, ha chiesto la mano al compagno durante una puntata di Pomeriggio 5.

Tuttavia l’esperienza di Ruggero Freddi ad Avanti un Altro è durata quanto un gatto in tangenziale (ha sbagliato alla prima domanda ed è stato eliminato) e Paolo Bonolis lo ha congedato frettolosamente.

Un saluto che secondo quanto raccontato dall’uomo sarebbe in realtà stato tagliato in fase di montaggio.

“Grandissima delusione. Avevo deciso di partecipare come concorrente ad Avanti un altro anche di sera perché per me queste sono importanti occasioni per dare visibilità a persone che di visibilità nel nostro paese ne hanno poca. Alla fine della mia presentazione avevo salutato tutte le persone transessuali, le quali vengono spesso dimenticate, con il caro augurio di terminare presto il loro percorso e di realizzare presto il loro desiderio di esprimere esteriormente il sesso che sentono da sempre come il proprio”.