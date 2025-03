Ruggero Alcanterini riconfermato alla guida del CNIFP

Si è concluso a Loreto Aprutino il XXXI Congresso Nazionale del Comitato Italiano Fair Play (CNIFP), durante il quale Ruggero Alcanterini è stato rieletto presidente. Alcanterini ha sottolineato l’importanza di una “transizione etica” volta a promuovere una cultura di rispetto e correttezza, estendendo il concetto di Fair Play oltre lo sport. Ha descritto il modello di Loreto Aprutino come un esempio di integrazione tra tradizione e innovazione, evidenziando come i principi del Fair Play possano migliorare la qualità della vita.

Philippe Housiaux, presidente dell’European Fair Play Movement, ha elogiato l’impegno del comune e ha sottolineato come il Fair Play possa favorire il dialogo tra popoli. Durante il congresso, è stata anche rinnovata la squadra del Consiglio Direttivo Nazionale, con figure importanti come Renato Mariotti e Antonella Stelitano.

Fondato nel 1994, il CNIFP è impegnato nella diffusione della cultura del rispetto e della correttezza, non solo nello sport ma anche in ambiti come l’istruzione e la politica. In un contesto di crisi economiche e tensioni, il Fair Play diventa essenziale per la coesione sociale e la creazione di un’economia equa. Il CNIFP collabora con l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) per promuovere giustizia e legalità.

Infine, è stato presentato il World Fair Play Day, in programma per il 19 maggio, mirato a celebrare i valori del Fair Play a livello globale, attraverso eventi in diverse città che coinvolgeranno istituzioni e associazioni. Questo evento rappresenta il primo passo verso una diffusione mondiale della cultura del Fair Play, applicabile a diversi aspetti della vita quotidiana.