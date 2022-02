Si avvicina il derby del rugby piemontese ai vertici del Campionato nazionale di serie A. Domenica alle ore 13.00 scenderanno in campo la formazione in testa al Campionato, l’Itinera Cus Torino contro la seconda in classifica, il Biella Rugby Club. Le due squadre arrivano a questa sfida -recupero dell’ottava giornata di Campionato- imbattute con la squadra torinese, capace di conquistare 39 dei 40 punti disponibili nelle precedenti otto partite disputate; opposta, la compagine biellese, con 33 punti, ma con una partita in meno rispetto ai cussini.

“E’ un bel momento, interessante da un punto di vista tecnico e certamente molto atteso. Si incontrano le due squadre ad oggi imbattute e l’attesa per la sfida di domenica è alta sia per i tecnici, sia per la squadra. Personalmente mi auguro che si giochi una bella partita, dura, tecnica, di alto livello e che possa divertire pubblico e appassionati… Certamente non sarà decisiva, mancano ancora tante partite, e ogni gara sarà importante allo stesso modo”, ha detto Lucas D’Angelo, alla guida del XV torinese

“Alla fine, non siamo noi quelli che hanno qualcosa da perdere”, ha aggiunto Marco Porrino, allenatore dei gialloverdi. “Torino si trova in cima alla classifica, saranno loro a dover dimostrare di meritarla, e sicuramente la meritano. A Grugliasco andremo a fare la nostra partita. In spogliatoio e sul campo durante gli allenamenti, i ragazzi cono concentrati, ma sereni. Sarà dura, durissima, ma mi aspetto che i miei ragazzi scendano in campo con la giusta attitudine, quella delle grandi occasioni, con grande mentalità e voglia di giocare e dare tutto”.