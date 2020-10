L’emergenza Covid-19 aveva fermato tutto, ma sabato 31 ottobre 2020 (alle ore 17:45) la Nazionale Italiana di rugby tornerà allo stadio Olimpico di Roma per recuperare la partita contro l’Inghilterra, valevole per il Torneo 6 Nazioni 2020. Da sempre rugby è sinonimo di Villaggio Peroni e la tradizione non si ferma neanche in questa situazione di emergenza. Il Peroni Terzo Tempo, simbolo d’inclusione e fair play, ha cambiato format e si è trasformato in attivazione digital per colmare tutte le distanze, anche quelle fisiche. E per portare a casa di tutti i tifosi, che non potranno essere presenti allo stadio, lo spirito e i valori di sempre: passione, divertimento e rispetto per l’avversario dentro e fuori dal campo.

Fonte